Дивеев: готов играть в Европе и очень хочу уехать

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о желании попробовать свои силы в Европе.

«Наверное, какой-то интерес из Италии есть, но я об этом не знаю. Когда меня в «Уфе» хотел «Арсенал», я тоже об этом ничего не знал. Я очень хочу в Европу. Готов ли я там играть? Честно скажу, что да», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

Защитник перешёл в ЦСКА в июле 2019 года из «Уфы». 23-летний футболист в 12 матчах забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в €6 млн.

Ранее Дивеев рассказал, что отличает Владимира Федотова от предыдущих тренеров ЦСКА.