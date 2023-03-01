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Дивеев: готов играть в Европе и очень хочу уехать

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о желании попробовать свои силы в Европе.
Дивеев: готов играть в Европе и очень хочу уехать
  • РИА Новости

«Наверное, какой-то интерес из Италии есть, но я об этом не знаю. Когда меня в «Уфе» хотел «Арсенал», я тоже об этом ничего не знал. Я очень хочу в Европу. Готов ли я там играть? Честно скажу, что да», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

Защитник перешёл в ЦСКА в июле 2019 года из «Уфы». 23-летний футболист в 12 матчах забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в €6 млн.

Ранее Дивеев рассказал, что отличает Владимира Федотова от предыдущих тренеров ЦСКА.

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