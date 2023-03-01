Дивеев рассказал, что отличает Федотова от предыдущих тренеров ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказал своё мнение о главном тренер московского клуба Владимире Федотове.

«Федотова от других тренеров ЦСКА отличает коммуникация и трепетное отношение к каждому. Он хочет, чтобы все были вместе. Чтобы не было разделения на группы. Если ходим в ресторан, то все вместе», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

Он добавил, что тренер очень требовательный, но при этом не вспыльчивый. По словам игрока, Федотов просит футболистов выкладываться в каждом моменте.

Специалист возглавил клуб по окончании сезона-2021/22. После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

Ранее Дивеев заявил, что через час после матча хочется пиццы и бургеров.