Дивеев: через час после матча хочется пиццы и бургеров

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о желании поесть после матчей.

«Через час после матча начинается жор — сразу хочется пиццы и бургеров. Сейчас у меня вес больше стал ещё и из-за того, что я чаще стал качаться», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

Защитник перешёл в ЦСКА в июле 2019 года из «Уфы». 23-летний футболист в 12 матчах забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в €6 млн.

Ранее агент Дивеева заявил, что, если бы их устраивали условия контракта с ЦСКА, они бы его подписали.