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Канчельскис: уйти из «Локомотива» — единственный грамотный ход для Антона Миранчука

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис посоветовал полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку покинуть клуб.
Канчельскис: уйти из «Локомотива» — единственный грамотный ход для Антона Миранчука
  • Gettyimages.ru
  • © Roland Krivec/DeFodi Images

«Дай бог, чтобы к нему проявили интерес. Уйти из «Локомотива» — правильное решение для него. Это единственный грамотный ход. Давайте будем честны: у нас чемпионат ниже среднего уровня», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

28 февраля агент Миранчука заявил, что игрок отработает контракт с «Локомотивом» и уедет в Европу.

В сезоне-2022/23 27-летний полузащитник провёл за железнодорожников 21 матч, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач во всех турнирах. Его контракт с красно-зелёными рассчитан до лета 2024 года. 

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком».

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