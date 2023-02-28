Канчельскис: уйти из «Локомотива» — единственный грамотный ход для Антона Миранчука
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«Дай бог, чтобы к нему проявили интерес. Уйти из «Локомотива» — правильное решение для него. Это единственный грамотный ход. Давайте будем честны: у нас чемпионат ниже среднего уровня», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».
28 февраля агент Миранчука заявил, что игрок отработает контракт с «Локомотивом» и уедет в Европу.
В сезоне-2022/23 27-летний полузащитник провёл за железнодорожников 21 матч, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач во всех турнирах. Его контракт с красно-зелёными рассчитан до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком».