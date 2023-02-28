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Агент Миранчука: Антон отработает контракт с «Локомотивом» и уедет в Европу

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Футбольный агент Вадим Шпинёв высказался о будущем своего клиента, полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука.
Агент Миранчука: Антон отработает контракт с «Локомотивом» и уедет в Европу
  • globallookpress.com
  • © Meng Dingbo/XinHua

«У меня нет никаких сомнений в его будущем, и неважно, будет это «Локомотив» или нет. Конечно, у него приоритет уехать в Европу. Время ещё есть, я думаю, всё так и будет», — цитирует Шпинёва Metaratings.

В сезоне-2022/23 27-летний полузащитник провёл за железнодорожников 21 матч, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач во всех турнирах. Его контракт с красно-зелёными рассчитан до лета 2024 года. 

Ранее Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о возможном участии российского футболиста в матче со сборной Ирана.

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