Агент Миранчука: Антон отработает контракт с «Локомотивом» и уедет в Европу
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«У меня нет никаких сомнений в его будущем, и неважно, будет это «Локомотив» или нет. Конечно, у него приоритет уехать в Европу. Время ещё есть, я думаю, всё так и будет», — цитирует Шпинёва Metaratings.
В сезоне-2022/23 27-летний полузащитник провёл за железнодорожников 21 матч, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач во всех турнирах. Его контракт с красно-зелёными рассчитан до лета 2024 года.
Ранее Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о возможном участии российского футболиста в матче со сборной Ирана.