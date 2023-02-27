Узнать больше

Агент Миранчука ответил на вопрос, сможет ли футболист сыграть с Ираном в составе сборной России

Короткая ссылка
Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о возможном участии российского футболиста в матче со сборной Ирана.

«Сможет ли сыграть Алексей? Я ещё не знаю. О планах провести этот матч только что объявили, поэтому говорить о возможном участии Миранчука пока рано», — цитирует Шпинёва «РБ Спорт».

Миранчук в сезоне-2022/23 выступает за «Торино» на правах аренды. Футболист принадлежит «Аталанте», контракт рассчитан до лета 2024 года, но у клуба из Бергамо есть приоритетное право его продления до 2026 года.

Россиянин вышел в лидеры команды по системе «гол + пас», на его счету четыре забитых мяча и три результативные передачи в 17 матчах.

Ранее спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти допустил, что туринский клуб может не отпустить Миранчука в сборную России на ближайшие товарищеские матчи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить