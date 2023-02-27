Агент Миранчука ответил на вопрос, сможет ли футболист сыграть с Ираном в составе сборной России

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о возможном участии российского футболиста в матче со сборной Ирана.

«Сможет ли сыграть Алексей? Я ещё не знаю. О планах провести этот матч только что объявили, поэтому говорить о возможном участии Миранчука пока рано», — цитирует Шпинёва «РБ Спорт».

Миранчук в сезоне-2022/23 выступает за «Торино» на правах аренды. Футболист принадлежит «Аталанте», контракт рассчитан до лета 2024 года, но у клуба из Бергамо есть приоритетное право его продления до 2026 года.

Россиянин вышел в лидеры команды по системе «гол + пас», на его счету четыре забитых мяча и три результативные передачи в 17 матчах.

Ранее спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти допустил, что туринский клуб может не отпустить Миранчука в сборную России на ближайшие товарищеские матчи.