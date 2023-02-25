Спортдиректор «Торино»: есть вероятность, что мы не отпустим Миранчука в сборную России

Спортивный директор итальянского «Торино» Давиде Ваньяти допустил, что туринский клуб может не отпустить полузащитника команды Алексея Миранчука в сборную России на ближайшие товарищеские матчи.

«Отпустим ли Миранчука в сборную на товарищеский матч? Есть вероятность, что нет. На данный момент мы не общаемся с российской федерацией. Когда его вызовут, тогда посмотрим, как будут обстоять дела», — цитирует Ваньяти Sport24.

Миранчук в сезоне-2022/23 выступает за «Торино» на правах аренды. Футболист принадлежит «Аталанте», контракт рассчитан до лета 2024 года, но у клуба из Бергамо есть приоритетное право его продления до 2026 года. Россиянин вышел в лидеры команды по системе «гол + пас», на его счету четыре забитых мяча и три результативные передачи в 17 матчах.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении Миранчука из «Торино» в «Аталанту».