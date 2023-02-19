Смородская считает, что Миранчуку не стоит возвращаться в «Аталанту»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении Алексея Миранчука из «Торино» в «Аталанту».

«По игре видно, что Миранчук счастлив в этом клубе. Поэтому «Торино» сильно ошибётся, если откажется выкупать Миранчука в летнее трансферное окно», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

По её словам, хавбек сборной России и «Торино» нашли друг друга.

«Мне кажется, Миранчуку ещё год точно стоит провести там, чтобы показать свои лучшие качества. Переход в другую команду этим летом может снова лишить Алексея самого главного — постоянной игровой практики», — заключила Смородская.

Миранчук в сезоне-2022/2023 выступает за «Торино» на правах аренды. Футболист принадлежит «Аталанте», контракт рассчитан до лета 2024 года, но у клуба из Бергамо есть приоритетное право его продления до 2026 года.

27-летний россиянин в 18 матчах за «Торино» во всех турнирах забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Ранее бывший полузащитник «Ромы» Сергей Гуренко оценил игру Миранчука в составе «Торино» в чемпионате Италии по футболу.