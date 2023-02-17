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Гуренко: Миранчук доказал игрой свою состоятельность в Серии А

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Бывший полузащитник «Ромы» Сергей Гуренко оценил игру хавбека Алексея Миранчука в составе «Торино» в чемпионате Италии по футболу.

«Алексей большой молодец, игрой доказал свою состоятельность в Италии. Думаю, для него будет даже плюсом, если он станет полноправным игроком «Торино». Всё в его руках. Если он будет хорошо играть, то есть и другие, более сильные клубы, другие чемпионаты», — цитирует Гуренко Vprognoze.

По его мнению, Миранчуку комфортно в «Торино», а «Аталанта» на него уже больше не рассчитывает.

«Торино» сейчас крепкий итальянский середняк, я не вижу ничего зазорного, чтобы там Миранчуку остаться. Если «Торино» ведёт переговоры, значит, им нравится игра Миранчука, они видят его перспективы», — заключил Гуренко.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года, но у клуба из Бергамо есть приоритетное право продления его до 2026 года. Экс-игрок московского «Локомотива» выступает за «Торино» на правах аренды.

27-летний россиянин в 18 матчах за «Торино» во всех турнирах забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Ранее Игорь Корнеев заявил, что «Торино» — хороший вариант для Миранчука.

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