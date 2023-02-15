Корнеев: «Торино» — хороший вариант для Миранчука, €12 млн он точно стоит

Тренер сборной России на Евро-2008 Игорь Корнеев высказался об успехах полузащитника итальянского «Торино» Алексея Миранчука.

«Если это правда, то «Торино» — достаточно хороший вариант для Алексея, потому что он там играет важную роль. €12 млн он точно стоит, учитывая нынешние цены на игроков», — цитирует Корнеева Metaratings.ru.

27-летний полузащитник выступает за «Торино» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Права на футболиста принадлежат «Аталанте». Арендное соглашение с «Торино» истекает летом 2023 года.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение, что «Торино» может выкупить трансфер Миранчука у «Аталанты».