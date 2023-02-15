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Мостовой: если «Торино» выкупит права на Миранчука — правильно сделает

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение, что «Торино» может выкупить трансфер полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».
Мостовой: если «Торино» выкупит права на Миранчука — правильно сделает
  • globallookpress.com
  • © Cristiano Mazzi

«Ясно, что «Аталанта» по имени выше, чем «Торино», но мы же видим, что Миранчук стал основным игроком только в Турине. Если «Торино» выкупит контракт — правильно сделает. Будет ли он ещё прогрессировать? Конечно, у него ещё вся жизнь впереди и большая футбольная карьера», — цитирует Мостового «kp.ru».

27-летний полузащитник выступает за «Торино» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Права на футболиста принадлежат «Аталанте». Арендное соглашение с «Торино» истекает летом 2023 года.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказался об успехах Миранчука.

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