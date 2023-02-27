Салихова о победе над «Локомотивом»: все молодцы, вперёд «Спартак»

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на победу красно-белых над «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала Кубка России («Путь РПЛ»).

«Очень радует, что Мартинс вернулся в строй — и сразу результативно. Игнатов показал тот футбол, которого от него ждут болельщики. Рома Зобнин снова в гонке бомбардиров. Пруцев, как всегда, выполняет колоссальный объём работы. Промес завершил этот матч. Все молодцы! Дальше интереснее, вперёд, Спартак!» — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Столичный клуб нанёс поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2.

В составе красно-белых мячи забили Михаил Игнатов (15-я минута), Роман Зобнин (56-я), Кристофер Мартинс (81-я) и Квинси Промес (90 + 9). У железнодорожников дубль оформил Антон Миранчук (17-я, 83-я).

Подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил судейство в ответном матче со «Спартаком».