Галактионов оценил судейство в ответном матче между «Спартаком» и «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил судейство в ответном матче 1/4 финала Кубка России («Путь РПЛ») со «Спартаком».

«Сложно сказать. Надо пересмотреть моменты. В большей степени был момент переломный в первом тайме — когда был вопрос, пенальти или нет. Мы со штабом смотрели на скамейке — на наш взгляд, были фолы, но судья решил иначе», — цитирует Галактионова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» нанёс поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2.

В составе красно-белых мячи забили Михаил Игнатов (15-я минута), Роман Зобнин (56-я), Кристофер Мартинс (81-я) и Квинси Промес (90 + 9). У железнодорожников дубль оформил Антон Миранчук (17-я, 83-я).

Подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о возвращении в футбол.