Федун: быть зрителем гораздо приятнее

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о возвращении в футбол.

«Вернусь ли я в русский футбол? Быть зрителем гораздо приятнее!» — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Красно-белые нанесли поражение московскому «Локомотиву» в матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь РПЛ»). Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2.

Подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее Федун поделился эмоциями от прощального ужина с игроками столичного клуба и тренерским штабом.