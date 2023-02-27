Федун: быть зрителем гораздо приятнее
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«Вернусь ли я в русский футбол? Быть зрителем гораздо приятнее!» — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».
22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».
Красно-белые нанесли поражение московскому «Локомотиву» в матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь РПЛ»). Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2.
Подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».
Ранее Федун поделился эмоциями от прощального ужина с игроками столичного клуба и тренерским штабом.