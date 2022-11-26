Федун — о прощальном ужине с игроками «Спартака»: было очень трогательно

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от прощального ужина с игроками столичного клуба и тренерским штабом.

«Могу сказать, что было очень трогательно. Друг другу было сказано много красивых слов. Я благодарен ребятам за то, что они собрались и откликнулись на моё приглашение», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Федун рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира — 2022 по футболу в Катаре.