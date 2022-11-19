Федун признался, что будет болеть за красивый футбол на чемпионате мира в Катаре
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«Конечно, планирую смотреть чемпионат мира. Пока не знаю, получится ли его посетить. Болеть я буду за красивый футбол», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».
Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал состоится 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее Федун оценил выступление «Спартака» в первой половине сезона-2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ).