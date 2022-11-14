Федун — о втором месте «Спартака»: без еврокубков всё, что не первое, — не очень

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил выступление московского клуба в первой половине сезона-2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Если бы у нас была Лига чемпионов, то было бы просто прекрасно. А без еврокубков всё, что не первое место, — не очень», — цитирует Федуна «Чемпионат».

При этом он предположил, что болельщики довольны, потому что команда играет хорошо.

Санкт-петербургский «Зенит» (42 очка) расположился на первом месте в таблице чемпионата России. «Спартак» (36) занимает второе место.

Ранее Юрий Сёмин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Спартака» в рамках 17-го тура РПЛ.