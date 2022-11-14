Узнать больше

Федун — о втором месте «Спартака»: без еврокубков всё, что не первое, — не очень

Короткая ссылка
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил выступление московского клуба в первой половине сезона-2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Федун — о втором месте «Спартака»: без еврокубков всё, что не первое, — не очень
  • РИА Новости

«Если бы у нас была Лига чемпионов, то было бы просто прекрасно. А без еврокубков всё, что не первое место, — не очень», — цитирует Федуна «Чемпионат».

При этом он предположил, что болельщики довольны, потому что команда играет хорошо.

Санкт-петербургский «Зенит» (42 очка) расположился на первом месте в таблице чемпионата России. «Спартак» (36) занимает второе место.

Ранее Юрий Сёмин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Спартака» в рамках 17-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить