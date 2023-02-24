Тарасова — о деле Валиевой: РУСАДА просто мечется
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«Я это даже комментировать не хочу. РУСАДА просто мечется», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.
21 февраля WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.
Ранее сообщалось, что CAS принял апелляции РУСАДА, ISU и WADA на решение по делу Валиевой.