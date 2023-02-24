Тарасова — о деле Валиевой: РУСАДА просто мечется

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировал новость о том, что РУСАДА подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение своего дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) по делу о нарушении фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил.

«Я это даже комментировать не хочу. РУСАДА просто мечется», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

21 февраля WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.

Ранее сообщалось, что CAS принял апелляции РУСАДА, ISU и WADA на решение по делу Валиевой.