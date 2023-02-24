Спортивный арбитражный суд принял апелляции РУСАДА, ISU и WADA на решение по делу Валиевой

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что организация зарегистрировала апелляции Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение РУСАДА по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Об этом сообщает пресс-служба CAS.

21 февраля WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил шансы на оправдательный приговор CAS в деле Валиевой.