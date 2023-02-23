Жулин оценил шансы на оправдательный приговор CAS в деле Валиевой

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что шансов на доказательство в Спортивном арбитражном суде (CAS) невиновности фигуристки Камилы Валиевой в употреблении допинга немного.

«Думаю, что у нас шансы очень малы. Поскольку, по-моему, понятно то, что сейчас происходит в мире и куда всё движется. Если бы сейчас, условно говоря, Россия была признана во всем мире не страной-агрессором, а страной-победителем, то и решения WADA и других организаций были бы другими», — цитирует Жулина РИА Новости.

21 февраля WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал план действий для оправдания Валиевой в CAS.