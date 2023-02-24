Юрист Анцелиович: Валиева может юридически доказать незначительную вину и получить предупреждение

Спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила позиции WADA, ISU и РУСАДА по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Здесь есть три стороны, которые обжалуют. В WADA сказали, что просят четыре года. То есть они посчитали, что нет оснований для вообще какого-то снижения, поэтому просят стандартную санкцию.

В ISU сказали, что хотят, чтобы просто отменили решение. Такую же позицию они занимали во время Олимпийских игр, когда рассматривали отстранение Камилы.

Что касается РУСАДА, то, исходя из их позиции, они полагают, что отсутствия вины или халатности действительно не было. Но при этом была незначительная вина или халатность. Они претендуют на предупреждение или выговор. РУСАДА полагает, что необходимо применить пункт по незначительной вине и халатности: по её минимальной части — это лёгкая минимальная вина.

Все эти процедуры будут объединены в одну. Нет такого, что все три позиции будут рассматриваться отдельно. Будет предоставлено слово спортсменке, представителю РУСАДА и WADA. Все будут добиваться своего. Про шансы говорить тяжело, потому что материалов дела не видела, поэтому об успехе той или иной стороны судить тяжело.

Юридическая возможность для предупреждения спортсменке есть. Она защищённое лицо — в отношении них установлена более гибкая система санкций. Несмотря на то что триметазидин не особая субстанция, Камила может юридически доказать незначительную вину и получить предупреждение. То есть юридически такая возможность есть», — приводит слова Анцелиович «Чемпионат».

21 февраля WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации россиянки на четыре года.

Ранее сообщалось, что РУСАДА обжалует в CAS решение признать Валиеву невиновной в допинговом деле.