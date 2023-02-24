РУСАДА обжалует в CAS решение признать Валиеву невиновной в допинговом деле

Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение своего дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) по делу о нарушении фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил.

«РУСАДА добивается от CAS отменить оспариваемое решение и признать спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил», — говорится в заявлении.

21 февраля WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее спортивный арбитражный суд принял апелляции ISU и WADA на решение по делу Валиевой.