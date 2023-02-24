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CAS не имеет ограничений по сроку рассмотрения апелляций по делу Валиевой

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В Спортивном арбитражном суде (CAS) заявили об отсутствии ограничений по сроку рассмотрения апелляций по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
CAS не имеет ограничений по сроку рассмотрения апелляций по делу Валиевой
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

24 февраля CAS зарегистрировал апелляции Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение РУСАДА по делу россиянки.

«В данном случае нет ограничений по срокам рассмотрения дела, а также дедлайна по принятию решения», — приводит ТАСС заявление CAS.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

21 февраля WADA подало апелляцию в CAS, настаивая на дисквалификации Валиевой на четыре года.

Ранее сообщалось, что РУСАДА подала апелляцию в CAS на решение признать Валиеву невиновной в допинговом деле.

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