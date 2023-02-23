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Химик Лист пообещал дать нобелевскую медаль игроку «Айнтрахта» в случае продления договора

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Лауреат Нобелевской премии по химии и болельщик немецкого «Айнтрахта» Беньямин Лист заявил о готовности отдать свою медаль полузащитнику Даити Камаде, если тот останется в команде.
Химик Лист пообещал дать нобелевскую медаль игроку «Айнтрахта» в случае продления договора
  • AP
  • © Tobias Schwarz /Pool Photo

«Я фанат Японии. Один из моих любимых игроков — Макото Хасебе. Но если Даити Камада уйдёт из команды, это разобьёт мне сердце. Я хотел воспользоваться сегодняшней возможностью и поставить на кон свою нобелевскую медаль. Если он останется, я отдам её ему», — цитирует Листа Bild.

Контракт Камады рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2022/23 японец провёл за немецкий клуб 19 матчей в чемпионате Германии по футболу, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в €30 млн.

В составе «Айнтрахта» Камада также становился победителем Кубка Германии в сезоне-2017/18 и чемпионом Лиги Европы в сезоне-2021/22.

Ранее «Наполи» обыграл «Айнтрахт» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

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