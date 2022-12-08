Свищёв: Грайнер повезло, что её обменяли

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался об освобождении олимпийской чемпионки по баскетболу Бриттни Грайнер из тюрьмы для обмена на российского бизнесмена Виктора Бута.

«У неё серьёзнейшая статья, во многих странах мира за это смертная казнь. Так что то, что её обменяли — ей просто повезло. Мне очень не нравится, что спортсменка в таком замешана», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что Грайнер совершила преступление, которое было доказано в суде. А транспортировка запрещённых препаратов — одно из «самых злых преступлений в мире».

«Виктор Бут — гражданин России. Как и многие другие люди, которые отбывают наказания, порой даже незаслуженные, за рубежом, они, конечно, должны быть обменены и возвращены домой», — сказал Свищёв.

8 декабря стало известно, что Грайнер освободили из тюрьмы для обмена на Бута. Эту информацию официально подтвердил МИД РФ.

В феврале Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Ранее Госдеп США заявил, что Россия не готова к серьёзным переговорам по обмену Грайнер.