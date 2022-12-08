Свищёв: Грайнер повезло, что её обменяли
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«У неё серьёзнейшая статья, во многих странах мира за это смертная казнь. Так что то, что её обменяли — ей просто повезло. Мне очень не нравится, что спортсменка в таком замешана», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».
Он подчеркнул, что Грайнер совершила преступление, которое было доказано в суде. А транспортировка запрещённых препаратов — одно из «самых злых преступлений в мире».
«Виктор Бут — гражданин России. Как и многие другие люди, которые отбывают наказания, порой даже незаслуженные, за рубежом, они, конечно, должны быть обменены и возвращены домой», — сказал Свищёв.
8 декабря стало известно, что Грайнер освободили из тюрьмы для обмена на Бута. Эту информацию официально подтвердил МИД РФ.
В феврале Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.
Ранее Госдеп США заявил, что Россия не готова к серьёзным переговорам по обмену Грайнер.