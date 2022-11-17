Панова: отработать четверной тулуп, имея полтора-два часа в день, Синицыной очень сложно

Светлана Панова, тренер российской фигуристки Ксении Синицыной, рассказала о работе спортсменки над четверным тулупом.

«На тренировках Ксюша этот прыжок делает, хотя и с лёгким недокрутом. Продолжать тренировать его, безусловно, нужно, и я совершенно не против того, чтобы пробовать четверной на тех стартах, которые не слишком для нас значимы. А вот чтобы уверенно исполнять такой прыжок на серьёзных соревнованиях, Ксюше пока не хватает и физики, и работы в зале, и того объёма работы, который делается на полу, а главное — внутренней уверенности. Пока она слишком зажимается, даже когда прыжок выполняется абсолютно правильно. Понятно, что всё это решается, но отработать четверной, имея полтора-два часа льда в день, очень сложно», — рассказала Панова в интервью RT.

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