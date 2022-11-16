Президент «Урала» считает нецелесообразным проведение матча звёзд Кубка России в декабре

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию, что Российский футбольный союз (РФС) планирует в начале декабря провести матч звёзд Кубка России.

«Считаю, что нецелесообразно проводить такое мероприятие. У нас 26 ноября матч на Кубок России, уже сказали, что всех ребят отпустим в отпуск», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Несколько клубов Российской премьер‑лиги и Первой лиги получили письма от РФС с просьбой рассмотреть участие их игроков в специальном мероприятии по итогам первой половины розыгрыша Кубка России.

Ранее Владимир Быстров поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России между «Зенитом» и «Факелом».