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Губерниев: допинг-дело Валиевой — мутная вода

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало допинг-дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Губерниев: допинг-дело Валиевой — мутная вода
  • Gettyimages.ru

«Я не могу быть в ней уверенным, потому что мы не знаем, что там происходило. Процесс засекречен. Никто ничего не знает, поэтому произойти может всё что угодно — мутная вода», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

По его мнению, в наше время ни в ком нельзя быть уверенным. При этом Губерниев отметил, что решение передать дело в CAS является правильным.

21 октября в РУСАДА заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.

8 ноября глава WADA Витольд Банька сообщил, что допинг-дело Валиевой передано в CAS.

Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба российской фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию, что WADA передало дело Валиевой в CAS.

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