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Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Тоттенхэм» в матче АПЛ

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«Ливерпуль» в гостях обыграл «Тоттенхэм» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Тоттенхэм» в матче АПЛ
  • Gettyimages.ru

Игра в Лондоне завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ливерпуля».

В составе гостей отличился Мохаммед Салах (11-я и 40-я минуты). У хозяев автором единственного точного удара стал Харри Кейн (70-я).

«Тоттенхэм» с 26 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Ливерпуль» с 19 очками располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в гостях потерпел поражение от «Астон Виллы» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.

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