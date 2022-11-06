Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Тоттенхэм» в матче АПЛ

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Тоттенхэм» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра в Лондоне завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ливерпуля».

В составе гостей отличился Мохаммед Салах (11-я и 40-я минуты). У хозяев автором единственного точного удара стал Харри Кейн (70-я).

«Тоттенхэм» с 26 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Ливерпуль» с 19 очками располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в гостях потерпел поражение от «Астон Виллы» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.