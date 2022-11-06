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«Манчестер Юнайтед» уступил «Астон Вилле» в матче АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» в гостях потерпел поражение от «Астон Виллы» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Манчестер Юнайтед» уступил «Астон Вилле» в матче АПЛ
  • Gettyimages.ru

Игра в Бирмингеме завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Унаи Эмери.

В составе «Астон Виллы» мячи забили Леон Бэйли (7-я минута), Лука Динь (11-я), Джейкоб Рэмси (49-я). Рэмси (45-я) также записал на свой счёт автогол.

«Манчестер» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Астон Вилла» с 15 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» переиграл «Челси» в лондонском дерби в рамках 15-го тура чемпионата Англии по футболу.

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