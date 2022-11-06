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Гендиректор «Зенита»: в воскресенье будет серьёзный разговор не только с Чистяковым

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».

«Завтра будет серьёзный разговор, и не только с Чистяковым. Что касается перехода Чистякова в «Ахмат», то вы прекрасно знаете, как и когда происходят переходы. Но такого трансфера исключать не могу», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

По его словам, все, кто болеет и переживает за «Зенит», конечно, расстроены первым в РПЛ в текущем сезоне домашним поражением.

«Зенит» на своём поле проиграл «Ахмату» в 16-м туре и потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу сезона-2022/23. Кроме того, петербуржцы пропустили два мяча в Российской премьер-лиге (РПЛ) впервые с 28 февраля.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская сказала, что «Зенит» вышел на матч с «Ахматом» чересчур расслабленным.

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