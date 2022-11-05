Семшов назвал заслуженной победу «Ахмата» над «Зенитом»

Известный в прошлом футболист Игорь Семшов высказался о победе грозненского «Ахмата» над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

«Я думаю, что здесь заслуга «Ахмата» велика, потому что сопернику не дал свободных зон, лишил «Зенит» этого, хорошо прессинговал. Наверное, сказались быстро забитые мячи, которые заставили игроков «Зенита» нервничать. Во втором тайме, безусловно, было понятно, что «Ахмат» будет играть строго в обороне, уповая на контратаки. Команда выполнила задачу тренера, думаю, что заслуженно победили за счёт того, что в начале первого тайма не боялись играть в футбол, прессинговали, за каждый мяч грызлись, а это очень важно», — сказал Семшов ТАСС.

По его словам, отсутствие должного настроя на первый матч второго круга Российской премьер-лиги (РПЛ) не стало причиной неудачи «Зенита» в противостоянии с «Ахматом». Семшов выразил мнение, что грозненцы грамотно перемещались по полю и подстраховывали друг друга, не давая петербуржцам комбинировать.

«Зенит» на своём поле проиграл «Ахмату» в 16-м туре и потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу сезона-2022/23. Кроме того, петербуржцы пропустили два мяча в Российской премьер-лиге (РПЛ) впервые с 28 февраля.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская сказала, что «Зенит» чересчур расслабленным вышел на матч с «Ахматом».