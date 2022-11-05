Голкипер «Ахмата» Шелия назвал ключевой фактор победы над «Зенитом»

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия объяснил, что помогло его команде взять верх над «Зенитом» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Мы забили на первой минуте. Следовало от нас потом ждать, что мы немного сядем. Играли больше на контратаках. «Зенит» в принципе играет больше с мячом... Быстрые два гола определили ход игры», — цитирует Шелию «Чемпионат».

По его словам, для футболистов «Ахмата» победа над «Зенитом» стала очень важной, ведь петербуржцы уже долгие годы являются главными претендентами на победу в чемпионате России. И особенно приятно было сделать это на чужом поле.

«Зенит» на своём поле проиграл «Ахмату» в 16-м туре и потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу сезона-2022/23. Кроме того, петербуржцы пропустили два мяча в Российской премьер-лиге (РПЛ) впервые с 28 февраля.

Ранее полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признался, что ожидал завершить без поражений нынешний сезон чемпионата России по футболу.