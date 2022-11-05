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Мостовой надеялся, что «Зенит» сумеет пройти чемпионат России без поражений

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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой признался, что ожидал завершить без поражений нынешний сезон чемпионата России по футболу.
Мостовой надеялся, что «Зенит» сумеет пройти чемпионат России без поражений
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я настраивался пройти чемпионат без поражений. Должны были это сделать — для этого были все возможности и силы. И тут такое супернеожиданное поражение», — сказал Мостовой «Спорт-Экспрессу».

Также полузащитник признался, что впервые в карьере вышел на поле в свой день рождения. По его словам, гол в ворота «Ахмата» стал для него подарком на праздник. При этом он выразил сожаление, что «Зениту» не удалось взять верх.

5 ноября Мостовой отметил 25-летие. Футболист прошёл академии ЦСКА и «Локомотива», а на профессиональном уровне выступал за такие команды, как «Долгопрудный», «Химки» и «Сочи». За «Зенит» он провёл 92 матча, в которых отметился 19 голами и семью результативными передачами.

Ранее Мостовой заявил, что «Зенит» пережил нокдаун на старте матча с «Ахматом». 

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