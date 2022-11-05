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Мостовой — о старте матча с «Ахматом»: нокдаун получили

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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой сказал, что стало причиной неудачного выступления сине-бело-голубых на старте матча с грозненским «Ахматом» в 16-м туре чемпионата России по футболу.
Мостовой — о старте матча с «Ахматом»: нокдаун получили
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Просто команда не вышла на поле. Нокдаун получили. Помню, в домашнем матче с «Бетисом» в Лиге Европы было так же. Пришлось переламывать ход встречи героическими усилиями. Попытались, но не дожали», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Сам Мостовой появился на поле по ходу второго тайма. По его словам, главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку не было необходимо давать ему отдельную установку. Андрей понимал, что в данной ситуации ему необходимо чаще брать игру на себя и обострять.

«Зенит» на своём поле проиграл «Ахмату» в 16-м туре и потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу сезона-2022/23. Кроме того, петербуржцы пропустили два мяча в Российской премьер-лиге (РПЛ) впервые с 28 февраля.

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков предположил, чего петербуржцам не хватило для победы над «Ахматом» в матче чемпионата России.

 

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