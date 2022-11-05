Фигурист Мозалёв заявил, что «Зениту» не хватило его поддержки в матче РПЛ с «Ахматом»

Фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал поражение петербургского «Зенита» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».

«Сейчас чаще хожу на «Зенит» вместе с Александром Галлямовым. Стараюсь разнообразить жизнь, с помощью Саши это получается. «Зенит» проиграл? Не знал. Наверное, не хватило моей поддержки», — цитирует 18-летнего фигуриста из Санкт-Петербурга «Матч ТВ».

«Зенит» на своём поле проиграл «Ахмату» в 16-м туре и потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу сезона-2022/23. Кроме того, петербуржцы пропустили два мяча в Российской премьер-лиге (РПЛ) впервые с 28 февраля.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что на данный момент его подопечные не готовы проводить весь сезон РПЛ без поражений.