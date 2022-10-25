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Представитель Госдепа США: мы должны донести до России приоритеты по освобождению Грайнер

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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил на брифинге о ходе переговоров по освобождению и возврату баскетболистки Бриттни Грайнер в Соединённые Штаты.
Представитель Госдепа США: мы должны донести до России приоритеты по освобождению Грайнер
  • РИА Новости

«Мы делали все что в наших силах, чтобы донести до России наши приоритеты по освобождению Пола Уилана и Бриттни Грайнер», — цитирует Прайса РИА Новости.

По его словам, власти США находятся в близком контакте с командой защитников Грайнер.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии.

25 октября Московский областной суд признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер за контрабанду и хранение наркотиков.

Ранее Грайнер сделала заявление через своих адвокатов в день своего рождения.

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