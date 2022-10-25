Представитель Госдепа США: мы должны донести до России приоритеты по освобождению Грайнер
- РИА Новости
«Мы делали все что в наших силах, чтобы донести до России наши приоритеты по освобождению Пола Уилана и Бриттни Грайнер», — цитирует Прайса РИА Новости.
По его словам, власти США находятся в близком контакте с командой защитников Грайнер.
4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии.
25 октября Московский областной суд признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер за контрабанду и хранение наркотиков.
Ранее Грайнер сделала заявление через своих адвокатов в день своего рождения.