Представитель Госдепа США: мы должны донести до России приоритеты по освобождению Грайнер

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил на брифинге о ходе переговоров по освобождению и возврату баскетболистки Бриттни Грайнер в Соединённые Штаты.

«Мы делали все что в наших силах, чтобы донести до России наши приоритеты по освобождению Пола Уилана и Бриттни Грайнер», — цитирует Прайса РИА Новости.

По его словам, власти США находятся в близком контакте с командой защитников Грайнер.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии.

25 октября Московский областной суд признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер за контрабанду и хранение наркотиков.

Ранее Грайнер сделала заявление через своих адвокатов в день своего рождения.