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Мособлсуд оставил в силе приговор баскетболистке Грайнер по делу о наркотиках

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Московский областной суд признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Об этом сообщает РИА Новости.
Мособлсуд оставил в силе приговор баскетболистке Грайнер по делу о наркотиках
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«Приговор изменён в части срока нахождения в СИЗО как день за полтора, в остальном приговор оставлен без изменения», — огласила решение судья Елена Воронцова.

Отмечается, что на заседании присутствовали представители дипмиссии США во главе с временной поверенной в делах Штатов в России Элизабет Руд.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

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