Мособлсуд оставил в силе приговор баскетболистке Грайнер по делу о наркотиках
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«Приговор изменён в части срока нахождения в СИЗО как день за полтора, в остальном приговор оставлен без изменения», — огласила решение судья Елена Воронцова.
Отмечается, что на заседании присутствовали представители дипмиссии США во главе с временной поверенной в делах Штатов в России Элизабет Руд.
4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.