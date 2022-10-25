Мособлсуд оставил в силе приговор баскетболистке Грайнер по делу о наркотиках

Московский областной суд признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приговор изменён в части срока нахождения в СИЗО как день за полтора, в остальном приговор оставлен без изменения», — огласила решение судья Елена Воронцова.

Отмечается, что на заседании присутствовали представители дипмиссии США во главе с временной поверенной в делах Штатов в России Элизабет Руд.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.