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Министр экономики Франции прокомментировал информацию о зарплате Мбаппе в €630 млн

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Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр оценил уровень доходов нападающего «Пари Сен-Жермена» Килиана Мбаппе.
Министр экономики Франции прокомментировал информацию о зарплате Мбаппе в €630 млн
  • globallookpress.com
  • © Eurasia Sport Images/Keystone Press Agency

«Мбаппе заплатит много налогов. Хорошо, что Килиан сделает это во Франции, а не в другой стране. Но суммы настолько головокружительны, что ускользают от понимания», — приводит RMC Sport слова Ле Мэр CNews.

Как сообщал Le Parisien, 23-летний француз за три года контракта с парижский клубом может заработать €630 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 14 мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за парижан во всех турнирах. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее в ПСЖ опровергли информацию о зарплате Мбаппе в €630 млн.

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