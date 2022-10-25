Министр экономики Франции прокомментировал информацию о зарплате Мбаппе в €630 млн

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр оценил уровень доходов нападающего «Пари Сен-Жермена» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе заплатит много налогов. Хорошо, что Килиан сделает это во Франции, а не в другой стране. Но суммы настолько головокружительны, что ускользают от понимания», — приводит RMC Sport слова Ле Мэр CNews.

Как сообщал Le Parisien, 23-летний француз за три года контракта с парижский клубом может заработать €630 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 14 мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за парижан во всех турнирах. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее в ПСЖ опровергли информацию о зарплате Мбаппе в €630 млн.