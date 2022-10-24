В ПСЖ опровергли информацию о зарплате Мбаппе в €630 млн
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«Футбольный клуб ПСЖ сообщает, что ни одна из приведённых деталей не соответствует действительности», — говорится в заявлении.
Как сообщал Le Parisien, 23-летний француз за три года контракта может заработать €630 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.
Предыдущий рекорд принадлежал нападающему ПСЖ Лионелю Месси. В 2017 году аргентинский футболист подписал соглашение с испанской «Барселоной» на сумму €555 млн.
Мбаппе выступает за парижан с июля 2018 года. В текущем сезоне 23-летний француз провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ планирует продлить контракт с Серхио Рамосом.