Источник: ПСЖ планирует продлить контракт с Рамосом

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» намерен продлить контракт с испанским защитником Серхио Рамосом.

Руководство клуба планирует предложить футболисту однолетний контракт с возможностью продления ещё на сезон. Об этом сообщает турецкий журналист Экрем Конур в социальных сетях.

Напомним, что Рамос перешёл в ПСЖ летом 2021 года. Он покинул мадридский «Реал», за который выступал с 2005 года.

В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 15 матчах команды во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее Рамос выразил надежду вернуться в состав сборной Испании.