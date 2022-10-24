Источник: ПСЖ планирует продлить контракт с Рамосом
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Руководство клуба планирует предложить футболисту однолетний контракт с возможностью продления ещё на сезон. Об этом сообщает турецкий журналист Экрем Конур в социальных сетях.
Напомним, что Рамос перешёл в ПСЖ летом 2021 года. Он покинул мадридский «Реал», за который выступал с 2005 года.
В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 15 матчах команды во всех турнирах и забил один мяч.
Ранее Рамос выразил надежду вернуться в состав сборной Испании.