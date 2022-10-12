Защитник ПСЖ Рамос выразил надежду вернуться в состав сборной Испании

Защитник «Пари-Сен-Жермен» Серхио Рамос прокомментировал возможное попадание в состав сборной Испании на чемпионат мира в Катаре.

«У меня всегда есть надежда вернуться в сборную. Я буду счастлив получить столько минут, сколько смогу, и показать хороший уровень выступлений. Моя мечта состоит в том, чтобы вернуться, но это не зависит от меня», — цитирует Рамоса Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 14 матчах команды во всех турнирах и забил один мяч.

Напомним, что Рамос перешёл в ПСЖ летом 2021 года. Он покинул мадридский «Реал», за который выступал с 2005 года.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что Рамосу грозит дисквалификация за оскорбления судьи.