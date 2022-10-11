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RMC Sport: защитнику ПСЖ Рамосу грозит дисквалификация за оскорбления судьи

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Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос может быть дисквалифицирован на несколько игр чемпионата Франции.
RMC Sport: защитнику ПСЖ Рамосу грозит дисквалификация за оскорбления судьи
  • Gettyimages.ru
  • © Aurelien Meunier - PSG

Испанский защитник оскорбил арбитра по ходу матча Лиги 1 с «Реймсом», сообщает RMC Sport.

Уточняется, что Рамосу грозит дисквалификация от двух до семи игр.

В послематчевом отчете рефери отметил, что защитник протестовал против его решений, но не зафиксировал оскорбление.

В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 14 матчах команды во всех турнирах и забил один мяч.

Напомним, что Рамос перешёл в ПСЖ летом 2021 года. Он покинул мадридский «Реал», за который выступал с 2005 года.

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье объяснил, из-за чего игроки его команды нервничают.

 

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