RMC Sport: защитнику ПСЖ Рамосу грозит дисквалификация за оскорбления судьи
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Испанский защитник оскорбил арбитра по ходу матча Лиги 1 с «Реймсом», сообщает RMC Sport.
Уточняется, что Рамосу грозит дисквалификация от двух до семи игр.
В послематчевом отчете рефери отметил, что защитник протестовал против его решений, но не зафиксировал оскорбление.
В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 14 матчах команды во всех турнирах и забил один мяч.
Напомним, что Рамос перешёл в ПСЖ летом 2021 года. Он покинул мадридский «Реал», за который выступал с 2005 года.
Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье объяснил, из-за чего игроки его команды нервничают.