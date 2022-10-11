RMC Sport: защитнику ПСЖ Рамосу грозит дисквалификация за оскорбления судьи

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос может быть дисквалифицирован на несколько игр чемпионата Франции.

Испанский защитник оскорбил арбитра по ходу матча Лиги 1 с «Реймсом», сообщает RMC Sport.

Уточняется, что Рамосу грозит дисквалификация от двух до семи игр.

В послематчевом отчете рефери отметил, что защитник протестовал против его решений, но не зафиксировал оскорбление.

В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 14 матчах команды во всех турнирах и забил один мяч.

Напомним, что Рамос перешёл в ПСЖ летом 2021 года. Он покинул мадридский «Реал», за который выступал с 2005 года.

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье объяснил, из-за чего игроки его команды нервничают.