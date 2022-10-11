Тренер ПСЖ Галтье объяснил, из-за чего игроки его команды нервничают

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Если мы и нервничаем, то из-за последнего матча, а не из-за какого-то напряжения в клубе», — цитирует Галтье пресс-служба ПСЖ.

Встреча проходила в Лиссабоне и завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев забитым мячом отметился Данилу Перейра (пенальти). У ПСЖ мяч забил Лионель Месси.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ набрал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Бенфика» с аналогичным количеством баллов располагается на второй позиции.

Игра пройдёт в Париже во вторник, 11 октября, и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Ранее в ПСЖ сообщили, что Месси пропустит матч с «Бенфикой» в ЛЧ из-за травмы.