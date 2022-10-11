Узнать больше

Тренер ПСЖ Галтье объяснил, из-за чего игроки его команды нервничают

Короткая ссылка
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Тренер ПСЖ Галтье объяснил, из-за чего игроки его команды нервничают
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

«Если мы и нервничаем, то из-за последнего матча, а не из-за какого-то напряжения в клубе», — цитирует Галтье пресс-служба ПСЖ.

Встреча проходила в Лиссабоне и завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев забитым мячом отметился Данилу Перейра (пенальти). У ПСЖ мяч забил Лионель Месси.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ набрал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Бенфика» с аналогичным количеством баллов располагается на второй позиции.

Игра пройдёт в Париже во вторник, 11 октября, и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Ранее в ПСЖ сообщили, что Месси пропустит матч с «Бенфикой» в ЛЧ из-за травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить