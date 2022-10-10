В ПСЖ сообщили, что Месси пропустит матч с «Бенфикой» в ЛЧ из-за травмы
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Как сообщается на официальном сайте французского клуба, Месси пропустит матч с «Бенфикой» из-за дискомфорта в икроножной мышце.
5 октября Месси получил травму икроножной мышцы в матче третьего тура Лиги чемпионов с португальским клубом.
Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.
35-летний спортсмен известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.
Ранее в Португалии сообщили, что Месси перейдёт из ПСЖ в «Барселону» в 2023 году.