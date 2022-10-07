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В Португалии сообщили, что Месси перейдёт из ПСЖ в «Барселону» в 2023 году

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может продолжить карьеру в «Барселоне» в 2023 году.
В Португалии сообщили, что Месси перейдёт из ПСЖ в «Барселону» в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Adria Puig/Anadolu Agency

Как сообщает португальский инсайдер Педру Алмейда в Twitter, каталонский клуб хочет вернуть форварда.

Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.

35-летний спортсмен известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Ранее Месси рассказал, почему чемпионат мира 2022 года в Катаре станет последним в его карьере.

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