В Португалии сообщили, что Месси перейдёт из ПСЖ в «Барселону» в 2023 году
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Как сообщает португальский инсайдер Педру Алмейда в Twitter, каталонский клуб хочет вернуть форварда.
Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.
35-летний спортсмен известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.
Ранее Месси рассказал, почему чемпионат мира 2022 года в Катаре станет последним в его карьере.