Уткин: зачем Галактионову отбирать очки у «Локомотива», если он туда собирается

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о предстоящем матче между «Локомотивом» и «Пари Нижний Новгород», который пройдёт 18 ноября.

«Клуб так и не может назначить нового главного тренера. Причём все как бы уже практически знают, кто это будет. У них будет ещё очный матч. Зачем Галактионову, если он собирается в «Локомотив», отбирать у него очки?» — сказал Уткин на своём YouTube.

«Локомотив» с 12 очками по итогам 14 туров занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера только наставника «Пари НН» Михаила Галактионова.

8 октября команду покинул наставник Йозеф Циннбауэр.

Ранее Юрий Сёмин отреагировал на информацию о том, что ему могут предложить пост в структуре «Локомотиве».