Уайт высказался о потасовке Чимаева и Абубакара Нурмагомедова

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал потасовку между Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым.

«Это жёсткий бизнес. Такое случается. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы такое не происходило ни на одном турнире. Но иногда они просто пересекаются в подтрибунном помещении. Это жёсткие парни, они не любят друг друга», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что подобное нельзя исключить.

Чимаев нанёс удар россиянину Абубакару Нурмагомедову. Об этом написал в Telegram-канале спортивный журналист Игорь Лазорин.

Чимаев пока не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. На его счету 12 побед в ММА и шесть в UFC.

Ранее Уайт прокомментировал подписание контракта российского блогера Хасбика с промоушеном.