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«Матч ТВ»: «Пари НН» предложил Галактионову новые условия контракта

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«Пари НН» заинтересован в сохранении главного тренера Михаила Галактионова и предложил ему новые условия по контракту.
«Матч ТВ»: «Пари НН» предложил Галактионову новые условия контракта
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Галактионову предложили новые условия по контракту, при этом в «Пари НН» готовы к тому, что специалист может покинуть команду в любой момент, сообщил источник «Матч ТВ».

Как сообщает «Чемпионат», Галактионов на следующей неделе возглавит «Локомотив». Тренером «Пари Нижний Новгород» на правах и. о. станет помощник Антон Хазов.

«Пари НН» с 13 баллами располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

Ранее в «Пари НН» отказались комментировать информацию об уходе Галактионова в «Локомотив».

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