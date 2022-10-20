«Матч ТВ»: «Пари НН» предложил Галактионову новые условия контракта
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Галактионову предложили новые условия по контракту, при этом в «Пари НН» готовы к тому, что специалист может покинуть команду в любой момент, сообщил источник «Матч ТВ».
Как сообщает «Чемпионат», Галактионов на следующей неделе возглавит «Локомотив». Тренером «Пари Нижний Новгород» на правах и. о. станет помощник Антон Хазов.
«Пари НН» с 13 баллами располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.
Ранее в «Пари НН» отказались комментировать информацию об уходе Галактионова в «Локомотив».