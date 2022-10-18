Швейцарская теннисистка Бенчич объяснила, почему начала сотрудничество с Турсуновым
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«Я твёрдо уверена, что он очень хороший тренер и он сможет улучшить мою игру и психологию. Я счастлива, что он решил работать со мной. Иногда я слишком большой перфекционист, это меня подводит. Нужно меняться и выходить из зоны комфорта», — цитирует Бенчич официальный сайт WTA.
По её словам, специалист очень честный и требовательный, а также не болтает и занимается делом. Она также отметила, что наблюдала за его партнёрскими отношениями с другими игроками, которые добились больших успехов.
По информации СМИ, 11 октября Турсунов принял решение отказаться от дальнейшего сотрудничества с британской теннисисткой Эммой Радукану.
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Андрея Рублёва квалифицироваться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).